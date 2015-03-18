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Konser, etkinlik, rÃ¶portaj, sinema...
KÃ¼ltÃ¼r - Sanat

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KONSER :Efsane ÅŸarkÄ±cÄ± Julio Iglesias, Ä°stanbulâ€™da... ETKÄ°NLÄ°K :ÃœnlÃ¼ oyuncu Hugh Jackman, Broadway ÅŸovuyla sahnede... RÃ–PORTAJ :Reyhan Karaca, yeni singleâ€™i â€˜SOBEâ€™ ile karÅŸÄ±mÄ±zda... SÄ°NEMA: Melisa SÃ¶zen, â€˜Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸâ€™ ile sinemada...

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BahadÄ±r EryÄ±lmaz EN SON NE YAPTI?

Ä°lk albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karan Barista grubunun solisti BahadÄ±r EryÄ±lmaz, son zamanlarda neler yaptÄ±? Ä°ÅŸte, cevaplarÄ±â€¦

Rock ve blues grubu Barista, ilk albÃ¼mÃ¼ â€˜DayDreamâ€™i Ã§Ä±kardÄ±. Grubun vokalisti BahadÄ±r EryÄ±lmaz, bu ayki anketimize katÄ±ldÄ±.

1) En son hangi kitabÄ± okudunuz?

Gerald Edelman ve Giulio Tononiâ€™nin, ortak bir Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olan â€˜A Universe Of Consciousness: How Matter Becomes Imaginationâ€™ adlÄ± kitabÄ± okudum. Bilincin nÃ¶ral temelleri
Ã¼zerine aklÄ±mÄ±zÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tÃ¼mden gelim ile deÄŸil, tÃ¼me varÄ±m ile aÃ§Ä±klamaya Ã§alÄ±ÅŸan muhteÅŸem bir Ã§alÄ±ÅŸma.

2) En son hangi filmi izlediniz?

Genellikle sinemada sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± filmleri izlemeyi, izlerken keyif almayÄ± ve filmi bÄ±rakÄ±p Ã§Ä±kmamayÄ± tercih ediyorum. Ä°zlediÄŸim filmin ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m zamanÄ± boÅŸa geÃ§irtmemesi ve deÄŸmesi benim iÃ§in Ã¶nem taÅŸÄ±yor. En son, mÃ¼ziklerini Hans Zimmerâ€™in yaptÄ±ÄŸÄ±, â€˜The Dark Knightâ€™ Ã¼Ã§lemesi ve â€˜Inceptionâ€™ gibi son dÃ¶nemin en iyi filmleri arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸ yapÄ±mlarÄ±n arkasÄ±ndaki isim Christopher Nolanâ€™Ä±n â€˜Interstellarâ€™ adlÄ± bir bilimkurgu olan filmini izledim.

3) En son hangi albÃ¼mÃ¼ dinlediniz?

Evde genellikle klasik mÃ¼zik, klasiklerin iÃ§inde de en klasikleri, Chopin, Brahms gibi Ã§ok sevdiÄŸim mÃ¼zisyenleri dinlemeyi tercih ediyorum. En son Ermeni piyanist KarinÃ©
Poghosyanâ€™Ä±n â€˜Original Pianoâ€™ uyarlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan oluÅŸan albÃ¼mÃ¼nÃ¼ dinledim.

4) En son hangi konsere gittiniz?

Ne zaman Avrupa turnesine Ã§Ä±ksa konserlerini kaÃ§Ä±rmadÄ±ÄŸÄ±m aynÄ± zamanda arkadaÅŸlÄ±k iliÅŸkim de olan Totoâ€™yu 2013 yÄ±lÄ±nda Helsinkiâ€™de izledim. 2014 AralÄ±k ayÄ±nda da TÃ¼rkiyeâ€™de â€˜Nemrud: â€˜Ritualâ€™i izledim.

KONSER

 

â€˜ÅžARK BÃœLBÃœLLERÄ°â€™ SAHNEDE

TÃ¼rk mÃ¼ziÄŸinin en Ã¶nemli seslerinden Melihat GÃ¼lses ve Arap dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Ghada Shbeir, 05 MARTâ€™TA TÄ°M Show Centerâ€™da bir dÃ¼et performansa imza atacaklar. Åžef Necip GÃ¼lsesâ€™in Ã¶zel olarak oluÅŸturduÄŸu 25 kiÅŸilik orkestra ve koro eÅŸliÄŸinde sahne alacak olan iki sanatÃ§Ä±, â€˜Åžark BÃ¼lbÃ¼lleriâ€™ isimli konserde kendi Ã¶zel repertuarlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, bilhassa 1950- 1980â€™li yÄ±llarÄ±n arasÄ±nda Arap dÃ¼nyasÄ±nda ve Ã¼lkemizde Ã§ok Ã¼nlenmiÅŸ olan besteleri seslendirecek.

MÃœZÄ°KAL

HUGH JACKMAN Ä°STANBULâ€™DA

ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r Hugh Jackman, 17â€“20 MART tarihleri arasÄ±nda Zorlu Performans SanatlarÄ± Merkeziâ€™nde olacak. Jackmanâ€™a sergileyeceÄŸi â€˜An Evening With Hugh Jackmanâ€™ isimli
Broadway ÅŸovunda 18 kiÅŸilik bir orkestra ve dans ekibi eÅŸlik edecek. Jackman ÅŸovda â€˜The Boy from Ozâ€™, â€˜Singinâ€™ in the Rainâ€™ ve â€˜Guys and Dollsâ€™dan klasikler ve Avustralyaâ€™nÄ±n Aborjin kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden seÃ§meleri seslendirecek. DoÄŸaÃ§lama skeÃ§lere de yer vereceÄŸi ÅŸov Jackmanâ€™Ä±n New Yorkâ€™tan sonraki ilk gÃ¶sterisi olacak.

KONSER

JULIO IGLESIAS Ä°STANBULâ€™DA

DÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± Julio Iglesias, 2015 DÃ¼nya Turnesi kapsamÄ±nda Ä°stanbulâ€™a gelecek. SayÄ±sÄ±z hitâ€™e imza atan efsanevi sanatÃ§Ä± eÄŸlenceli ve romantik ÅŸarkÄ±larÄ± ile sahnede yine mÃ¼zikseverleri bÃ¼yÃ¼leyecek. MÃ¼zik hayatÄ± boyunca Grammy dÃ¢hil sayÄ±sÄ±z Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len ve bugÃ¼ne kadar 60 milyon kiÅŸiyi sahnede ÅŸarkÄ±larÄ±yla bÃ¼yÃ¼leyen Julio Iglesias,
akÄ±llara kazÄ±nacak bir performans iÃ§in 14 MART gÃ¼nÃ¼ Ãœlker Sports Arenaâ€™da olacak. Biletler Biletixâ€™de...

VÄ°ZYONDAN KARELER

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Ã‡EKMEKÃ–Y UNDERGROUND

Belgeselleriyle tanÄ±nan Aysim TÃ¼rkmenâ€™in ilk uzun metrajlÄ± filmi â€˜Ã‡ekmekÃ¶y Undergroundâ€™, 13 MARTâ€™TA sinemaseverlerle buluÅŸuyor. YaÅŸadÄ±klarÄ± mahallelerde gitgide alanlarÄ± daralsa da danslarÄ±, ÅŸarkÄ±larÄ± ve kendilerine Ã¶zgÃ¼ stilleriyle hayallerinin peÅŸinde koÅŸan gecekondulu genÃ§lerin hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± filmin baÅŸrollerinde genÃ§ oyuncular Can Sipahi, GÃ¶zde KocaoÄŸlu, AslÄ± Menaz ve BarÄ±ÅŸ GÃ¶nenen yer alÄ±yor.

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GERONIMO

GenÃ§ bir sosyal eÄŸitimci olan Geronimo, Fransaâ€™nÄ±n gÃ¼neyindeki bir kasabada genÃ§lerin arasÄ±ndaki gerilimi yatÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. TÃ¼rk kÃ¶kenli genÃ§ kÄ±z olan Nilâ€™in gÃ¶rÃ¼cÃ¼ usulÃ¼ evliliÄŸinden kaÃ§Ä±p Roman sevgilisi Luckyâ€™ye kaÃ§masÄ± sonucu iki dÃ¼ÅŸman grup arasÄ±ndaki dÃ¼ÅŸmanlÄ±k alevlenir. Tony Gatlifâ€™in yÃ¶nettiÄŸi film 27 MARTâ€™TA vizyona giriyor.

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BÄ°R VARMIÅž BÄ°R YOKMUÅž

YÃ¶netmenliÄŸini Ä°lksen BaÅŸarÄ±râ€™Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ±, senaryosunu da Mert FÄ±ratâ€™la beraber kaleme aldÄ±klarÄ± â€˜Bir VarmÄ±ÅŸ Bir YokmuÅŸâ€™, 6 MARTâ€™TA vizyona girecek. DuyduÄŸu bir ÅŸarkÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸen Nehir ile ÅŸarkÄ±yÄ± yapan Ozanâ€™Ä±n tÃ¼m zorluklara raÄŸmen bitirmeyi baÅŸaramadÄ±klarÄ± aÅŸklarÄ±nÄ±n hikÃ¢yesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± filmin baÅŸrollerinde Mert FÄ±rat ve Melisa SÃ¶zen yer alÄ±yor. Hare SÃ¼rel, Mustafa UzunyÄ±lmaz, Judith Lieberman, Derya Durmaz, Onur Åžirin, AnÄ±l AltÄ±nÃ¶z ve GÃ¶ktay Tosun onlara diÄŸer rollerde eÅŸlik ediyor.

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PASOLINI

Åžair, yÃ¶netmen, gazeteci ve aydÄ±n Pier Paolo Pasolini, Ä°talyan sanat ve siyaset Ã§evrelerinin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve aynÄ± zamanda en tartÄ±ÅŸÄ±lan isimlerinden biriydi. 1975â€™te Roma yakÄ±nlarÄ±nda, kendi arabasÄ±yla ezilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bazÄ± sÃ¶ylentiler ve zanlÄ±lar ortaya Ã§Ä±ktÄ± ama gerÃ§ek katil belirlenmedi. 2005 yÄ±lÄ±nda, yeni kanÄ±tlarla birlikte vaka dosyasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. Abel Ferrara, son filminde bu karanlÄ±k olaya Ä±ÅŸÄ±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. â€˜Pasoliniâ€™, 20 MARTâ€™TA beyazperdedeâ€¦

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HAVANAYA DÃ–NÃœÅž / RETURN TO ITHACA

Amadeo, Madridâ€™de tam 16 yÄ±lÄ±nÄ± sÃ¼rgÃ¼nde geÃ§irmiÅŸtir. Aradan geÃ§en bunca zamandan sonra Havanaâ€™ya dÃ¶nen Amadeo, bir gÃ¼nbatÄ±mÄ±nda dÃ¶rt eski arkadaÅŸÄ±yla
buluÅŸur. ÅžafaÄŸa kadar konuÅŸacak Ã§ok ÅŸeyleri vardÄ±râ€¦ KÃ¼balÄ± edebiyatÃ§Ä± Leonardo Paduraâ€™nÄ±n romanÄ±ndan uyarlanan filmin yÃ¶netmenliÄŸini AltÄ±n Palmiyeâ€™li sinemacÄ± Laurent Cantet Ã¼stleniyor. YapÄ±t 6 MARTâ€™TA sinemalarda gÃ¶sterime girecek.

 

REYHAN KARACA 

NEW YORK'TA HEYECANLI BÄ°R TECRÃœBE YAÅžADIM

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SOBEâ€™ adlÄ± yeni parÃ§asÄ±yla Ã§ok farklÄ± bir â€˜soundâ€™ yakalayan Reyhan Karaca, yeni imajÄ±yla karÅŸÄ±mÄ±zda...

Reyhan Karaca, Ocak ayÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kan yeni singleâ€™i â€˜SOBEâ€™yle elektronik dans mÃ¼ziÄŸi kategorisine adÄ±m attÄ±. YalnÄ±zca mÃ¼zik tarzÄ±nÄ± deÄŸil, imajÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtiren sanatÃ§Ä±yla yeni Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Yeni singleâ€™iniz â€™SOBEâ€™yle geÃ§miÅŸteki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zdan farklÄ± bir tarz yakalamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z. Bahseder misiniz? Mart ayÄ±nda proje yÃ¶netmeni Isaac Angel ve ortaÄŸÄ± Arpeggio, TÃ¼rkiyeâ€™den bir ÅŸarkÄ±cÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve benimle bir single yapabileceklerini sÃ¶ylediler. Bana â€˜SOBEâ€™yi Ä°ngilizce olarak gÃ¶nderdiler ve Avrupa ve Amerikaâ€™da yayÄ±mlanmak Ã¼zere Ä°ngilizce versiyonu iÃ§in hazÄ±rlandÄ±k. Bu ÅŸarkÄ±yÄ± TÃ¼rkÃ§e de yapabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k ve hemen TÃ¼rkÃ§e sÃ¶zleri iÃ§in Murat GÃ¼neÅŸâ€™in kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±k.

MayÄ±s ayÄ±nda New Yorkâ€™a gittim ve ÅŸarkÄ± iÃ§in stÃ¼dyoya girdik. Son derece modern dÃ¼nya soundâ€™unda bir ÅŸarkÄ± oldu. ÅžarkÄ±yÄ± hemen DMC Samsun Demirâ€™e dinlettim. Ve beni GNLâ€™den Alp Ã‡aÄŸrÄ± GÃ¼nal ile tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p iÅŸi onlara teslim etti. Bir hafta sonra video yÃ¶netmenim GÃ¶khan Ã–zdemir ile Amerikaâ€™ya gittik ve altÄ± gÃ¼nde ÅŸarkÄ±ya Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r bir video ile dÃ¶ndÃ¼k. New Yorkâ€™ta Ã§alÄ±ÅŸmak nasÄ±ldÄ± sizin iÃ§in? Son derece heyecanlÄ± ve deÄŸiÅŸik bir tecrÃ¼be yaÅŸadÄ±m. Herkese nasip olmayacak bir profesyonel ekiple Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m ve ÅŸahane dostluklar edindim. UmarÄ±m aynÄ± ekiple daha bÃ¼yÃ¼k iÅŸlere imza atarÄ±zâ€¦

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â€˜SOBEâ€™nin klibinde anlatmak istediÄŸiniz hikÃ¢ye nedir?

Ä°liÅŸkiler iÃ§inde mutsuz ama umudunu yitirmemiÅŸ, Ã§ekici ve istediÄŸini elde eden bir kadÄ±n var. Kimseye boyun eÄŸmeyen, dik duruÅŸlu ve kararlÄ±... Biraz da alaycÄ±â€¦

Yeni â€˜soundâ€™la birlikte yepyeni bir imaja da bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼z.

Evet, imajda Isaac Angel harikalar yarattÄ±. Video ve fotoÄŸraflarda da GÃ¶khan Ã–zdemir. FotoÄŸraflardaki mavi kostÃ¼m Ã‡iÄŸdem Sonkurt imzalÄ±. YarÄ±sÄ± Amerikaâ€™dan yarÄ±sÄ± TÃ¼rkiyeâ€™den oluÅŸturduÄŸunuz bir imaj Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± oldu. SaÃ§larÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã–zdemir deÄŸiÅŸtirdi. FotoÄŸraf ve videoda AmerikalÄ± saÃ§ ve makyaj ustalarÄ± Izzy Platero ve David Konenski ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

 

 

 

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