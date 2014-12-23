Geciken yaz mevsimi

GECÄ°KEN YAZ MEVSÄ°MÄ°

Tam birkaÃ§ gÃ¼n gÃ¼neÅŸ kendini gÃ¶sterdi diye seviniyoruz, soyunup dÃ¶kÃ¼nmeye baÅŸlÄ±yoruz ertesi gÃ¼n ÅŸimÅŸekler Ã§akÄ±yor, hava kapÄ±yor, yaÄŸan yaÄŸmurdan Ä°stanbulâ€™u sel gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Haziran ayÄ±nÄ±n neredeyse herbir gÃ¼nÃ¼ bizim iÃ§in yÃ¼zÃ¼nÃ¼ inatla gÃ¶stermek istemeyen gÃ¼neÅŸi Ã¶zlemekle geÃ§ti.

Temmuz sayÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlarken, ay boyunca sÄ±cak havalarÄ±n hayalini kurmaktan periÅŸan olduk. MÄ°laT dizisinin sempatik oyuncsu Elvin Levinler ile moda Ã§ekimimiz iÅŸte tam da bÃ¶yle deÄŸiÅŸken bir havaya denk geldi. Temmuz konseptimizi romantik beyaz ÅŸortlar, elbiseler Ã¼zerine kurmuÅŸtuk. Sabahtan mekana gittik, hava sÃ¼per; gÃ¼nlÃ¼k gÃ¼neÅŸlikâ€¦ Ã‡ekime baÅŸladÄ±k, tam Ã§ekimin ortasÄ±nda inanÄ±lmaz bir yaÄŸmur indirdi. YarÄ±m saat iÃ§inde gÃ¼neÅŸin etkisiyle Ã§imler yeniden kurudu ve biz Ã§ekimize kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam ettik.

Kapak ismimiz â€˜Kiraz Mevsimiâ€™nin gÃ¼zel oyuncusu Ã–zge GÃ¼relâ€™le de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ekim de kalp Ã§arpÄ±ntÄ±larÄ± iÃ§inde geÃ§ti. Saat baÅŸÄ± hava durumuna bakÄ±p durmak, gerÃ§ekten de yorucu bir durum. Hele planÄ±nÄ±z Kilyosâ€™ta sahilde Ã§ekim yapmaksa... Neyse ki, Ã–zgeâ€™nin bizim iÃ§in ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tek repo gÃ¼nÃ¼nde gÃ¼neÅŸ bizim yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze gÃ¼ldÃ¼. SonuÃ§ olarak Temmuz sayÄ±mÄ±z iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z -erkek rÃ¶portaj ve dekorasyon da dahil olmak Ã¼zere- tÃ¼m Ã§ekimlerimiz ÅŸansÄ±mÄ±za yaÄŸmursuz gÃ¼nlere denk geldi. Ama elinizde tuttuÄŸunuz dergiye yaz mevsiminin sÄ±cacÄ±k enerjisini yansÄ±tmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum yine de. O zaman ÅŸimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma vakti. AÄŸustos ayÄ± iÃ§in yine sÃ¼per fikirler, sÃ¼rpriz isimler ve sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± Ã§ekimlerle birlikte olmak Ã¼zereâ€¦

Gelecek ay gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere...

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