BAHAR ENERJİSİ Ah şu havalar bir türlü düzelmedi gitti… Ama biz tüm ekip, enerjik bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık Nisan sayımız için. İptal olan, ertelenen, ters giden çekimlere rağmen zaman zaman kalbimiz ağzımızda ama hep aynı tatlı heyecan içinde dergimize baharın coşkusunu eklemeye çalıştık. Şu anda yepyeni bir sayıyla yılın yeni bir mevsimine "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında yıllardır alışkınız koşuşturmalara… Her yeni sayının hazırlığıyla birlikte karşımıza çıkabilecek aksiliklere karşı antrenmanlıyız. Bunda küçük ama işini çok iyi yapan ekip arkadaşlarımın payı yadsınamaz tabii ki. Altından kalkamayacağımız, yerine koyamayacağımız hiçbir şey yok. O derece iddialıyız… Bunları niye mi anlatıyorum. Şu anda elinizde tuttuğunuz derginin hazırlanma sürecinde ne kadar çok emek olduğunu bilin istiyorum. Her bir satırında, her bir sayfasında gerçekten müthiş bir özveri ve çalışma yatıyor gerçekten. Bu ay kapak ismimiz Burcu Biricik ile tam da bahara yakışan bir çekimle karşınızdayız. Jatomi Spa'nın havuzunda gerçekleştirdiğimiz bu çok özel çekimde Stilatör ekibi Sibel Arna ve Elvan Tığlığoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki, her ay nazımızı çeken ve her seferinde bize kusursuz bir çalışma teslim eden fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş da kocaman bir alkışı hak ediyor. Mayıs için yine sürpriz mekanlardan, sürpriz isimlerle karşınızda olmaya şimdiden hazırız. Bu yüzden, "Bizi sosyal medyadan da takip etmeye devam…" diyorum. Gelecek ay görüşmek üzere…

