Bayram mÃ¶nÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã¶nerilerim

Çocukluğumun bayramlarında beni en çok heyecanlandıran kısım yemekten ya da kahvaltıdan sonra ikram edilen çikolatalar, şekerler ve tatlılardı. Bu yüzden de sizinle bayram evinin bu olmazsa olmaz ikramlıklarından birkaç tarif paylaşmak istiyorum. Bayram mönüsü için önerilerim Bayramlar beni her zaman heyecanlandırır. Çocukken erkenden uyanır en temiz kıyafetlerimi giyer aile büyüklerimizin ellerini öpmeye giderdik. Anneannemin evinden içeri girer girmez muhteşem yemek kokusuyla karşılaşırdım. Ardından sofraya baktığımda su börekleri, baklavalar, çörekler, envai çeşit her türlü bayram yemeğini sofrada görürdük. Hatta biz eve geldiğimizde o hala mutfakta çocukları, torunları için bin bir türlü şeyi hazırlamakla meşgul olurdu. Beni de yanına alır ve yardım etmemi istedi. Sonra salona geçer küçükler büyüklerin ellerinden öper ve bayramlaşma merasimine geçerdik. Elini öptüğüm herkes bana para verirdi, aldığım para bana öyle çok şey ifade ederdi ki, küçük dünyamda çok büyük hayaller kurardım. Her şeyden öte, bayramda en çok heyecanlandığım an bayramlaşılıp, yemekler yenildikten veya bayram kahvaltısından kalktıktan sonra ikram edilen çikolatalar, şekerler ve tatlılardı… Peki, bayramda olmazsa olmaz, bir evde karşılaşmasanız bir diğerinde mutlaka karşılaşacağımız ikramlıklar nelerdir bir bakalım; ÇİKOLATALAR Bayramda büyük, çocuk hiç fark etmez, lezzetli bir çikolatanın verdiği tebessümü hiçbir şeye değişmem. Çikolatadan bir ısırık aldıktan sonra damağınızda bıraktığı o lezzet bir süre hiç geçmesin istersiniz. Çikolata demek aşk demek zaten bayram, sevgi, kucaklaşma günü olduğu için çikolatanın bu özel günde ikram edilebilecek en güzel şeylerden birisi olmasına şaşmamalı. Bitter, sütlü ve beyaz olmak üzere 3 farklı çikolata çeşidi var. Sade veya içleri karamelli, fıstıklı, fındıklı, bademli gibi birçok farklı alternatifte olabilir. Bayramda çikolata alırken tarihine mutlaka bakın. Aksi takdirde hiç kimse bayram gibi özel bir günde bir sürü paralar verdiği çikolata kutusunu açtıktan sonra mat, rengi kaçmış bir çikolatayı misafirlerine ikram etmek istemez. ŞEKERLER Tezgâhların bir sürü farklı şekerle dolup taştığı bu özel günde, hepimizi cezbeden rengârenk şekerlerin hepsini almak istiyoruz. Ama şeker alırken de taze olması çok önemli özellikle eğer içerisinde kuru yemiş olan şekerlerden tercih ediyorsanız, içerisinde bayat bir fındık olan şekeri kimse yemek istemez. Şeker alırken asla unutmamanız gereken bir şey var ki; o da kapınızı çalacak olan ufaklıklara vereceğiniz renkli şekerlemeler, bir avuç şekerle o çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmenin mutluluğunun hiç tarifi yok. ŞERBETLİ TATLILAR Tatlı yiyelim tatlı konuşalım kısmında devreye giren Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezidir, şerbetli tatlılar… Eğer baklava alıyorsanız, baklavanın çıtır olmasına dikkat edin. Mutlaka önce bir tane alıp tadına bakmalısınız. Nasıl mı olmalı tadı, baklavayı tersine çevirin ve tabanı damak kısmınıza denk gerecek şekilde bir ısırık alın. Çıtır sesini duyup, damağınıza da şerbetin muhteşem aroması yerleştiyse o baklava midelerinizin de bayram etmesini sağladığı gibi, bayram sofranızı da şenlendirecek demektir. Tabii, eğer baklava yufkası açabiliyorsanız ve kendi baklavanızı evde kendiniz yapabiliyorsanız ne ala. Yok, ben baklava yufkası açamıyorum ama hazır yufka alıp kendi ev baklavamı yaparım diyorsanız, bu da bir alternatif. Revani alacaksanız, yumurta kokmamasına dikkat edin. Revani içerisinde çok fazla yumurta bulunan bir tatlıdır. Bu sebepten bazen yanlış yapılan bir revaninin çok fazla yumurta kokuyor olması olağan bir durum. Evde yapıyorsanız da yumurta ve şekeri çok iyi çırpmaya dikkat edin böylece yumurta kokma riskini azaltmış olacaksınız. Dilberdudağı, vezirparmağı gibi tatlılar yaparken de yağınızın çok sıcak olmaması önemli… Şekerpare de bayram için çok iyi bir alternatif. Ancak şekerpareyi klasik yapmak istemezseniz farklı aromalar katabilirsiniz içerisine. Bu aromayı hamuruna değil şerbetine vermenizi öneririm. Mesela şerbete bir tutam lavanta veya biraz damla sakızı veya badem şurubu eklediğinizde şerbeti fırından çıkan şekerparenizin üzerine dökün ve şerbeti çeken tatlının vermek istediğiniz aromayı çok güzel bir şekilde içine çektiğiniz göreceksiniz. Hem de misafirlerinizi şaşırtıp, yüzlerine şaşkınlık vermek size çok büyük keyif katacak. Paylaşmak ister misin? Sonraki >