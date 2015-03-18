Ã‡ocukluÄŸumun bayramlarÄ±nda beni en Ã§ok heyecanlandÄ±ran kÄ±sÄ±m yemekten ya da kahvaltÄ±dan sonra ikram edilen Ã§ikolatalar, ÅŸekerler ve tatlÄ±lardÄ±. Bu yÃ¼zden de sizinle bayram evinin bu olmazsa olmaz ikramlÄ±klarÄ±ndan birkaÃ§ tarif paylaÅŸmak istiyorum.

Bayram mÃ¶nÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã¶nerilerim

Bayramlar beni her zaman heyecanlandÄ±rÄ±r. Ã‡ocukken erkenden uyanÄ±r en temiz kÄ±yafetlerimi giyer aile bÃ¼yÃ¼klerimizin ellerini Ã¶pmeye giderdik. Anneannemin evinden iÃ§eri girer girmez muhteÅŸem yemek kokusuyla karÅŸÄ±laÅŸÄ±rdÄ±m. ArdÄ±ndan sofraya baktÄ±ÄŸÄ±mda su bÃ¶rekleri, baklavalar, Ã§Ã¶rekler, envai Ã§eÅŸit her tÃ¼rlÃ¼ bayram yemeÄŸini sofrada gÃ¶rÃ¼rdÃ¼k. Hatta biz eve geldiÄŸimizde o hala mutfakta Ã§ocuklarÄ±, torunlarÄ± iÃ§in bin bir tÃ¼rlÃ¼ ÅŸeyi hazÄ±rlamakla meÅŸgul olurdu. Beni de yanÄ±na alÄ±r ve yardÄ±m etmemi istedi. Sonra salona geÃ§er kÃ¼Ã§Ã¼kler bÃ¼yÃ¼klerin ellerinden Ã¶per ve bayramlaÅŸma merasimine geÃ§erdik. Elini Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼m herkes bana para verirdi, aldÄ±ÄŸÄ±m para bana Ã¶yle Ã§ok ÅŸey ifade ederdi ki, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼nyamda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hayaller kurardÄ±m. Her ÅŸeyden Ã¶te, bayramda en Ã§ok heyecanlandÄ±ÄŸÄ±m an bayramlaÅŸÄ±lÄ±p, yemekler yenildikten veya bayram kahvaltÄ±sÄ±ndan kalktÄ±ktan sonra ikram edilen Ã§ikolatalar, ÅŸekerler ve tatlÄ±lardÄ±â€¦

Peki, bayramda olmazsa olmaz, bir evde karÅŸÄ±laÅŸmasanÄ±z bir diÄŸerinde mutlaka karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z ikramlÄ±klar nelerdir bir bakalÄ±m;

Ã‡Ä°KOLATALAR

Bayramda bÃ¼yÃ¼k, Ã§ocuk hiÃ§ fark etmez, lezzetli bir Ã§ikolatanÄ±n verdiÄŸi tebessÃ¼mÃ¼ hiÃ§bir ÅŸeye deÄŸiÅŸmem. Ã‡ikolatadan bir Ä±sÄ±rÄ±k aldÄ±ktan sonra damaÄŸÄ±nÄ±zda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± o lezzet bir sÃ¼re hiÃ§ geÃ§mesin istersiniz. Ã‡ikolata demek aÅŸk demek zaten bayram, sevgi, kucaklaÅŸma gÃ¼nÃ¼ olduÄŸu iÃ§in Ã§ikolatanÄ±n bu Ã¶zel gÃ¼nde ikram edilebilecek en gÃ¼zel ÅŸeylerden birisi olmasÄ±na ÅŸaÅŸmamalÄ±. Bitter, sÃ¼tlÃ¼ ve beyaz olmak Ã¼zere 3 farklÄ± Ã§ikolata Ã§eÅŸidi var. Sade veya iÃ§leri karamelli, fÄ±stÄ±klÄ±, fÄ±ndÄ±klÄ±, bademli gibi birÃ§ok farklÄ± alternatifte olabilir. Bayramda Ã§ikolata alÄ±rken tarihine mutlaka bakÄ±n. Aksi takdirde hiÃ§ kimse bayram gibi Ã¶zel bir gÃ¼nde bir sÃ¼rÃ¼ paralar verdiÄŸi Ã§ikolata kutusunu aÃ§tÄ±ktan sonra mat, rengi kaÃ§mÄ±ÅŸ bir Ã§ikolatayÄ± misafirlerine ikram etmek istemez.

ÅžEKERLER

TezgÃ¢hlarÄ±n bir sÃ¼rÃ¼ farklÄ± ÅŸekerle dolup taÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu Ã¶zel gÃ¼nde, hepimizi cezbeden rengÃ¢renk ÅŸekerlerin hepsini almak istiyoruz. Ama ÅŸeker alÄ±rken de taze olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli Ã¶zellikle eÄŸer iÃ§erisinde kuru yemiÅŸ olan ÅŸekerlerden tercih ediyorsanÄ±z, iÃ§erisinde bayat bir fÄ±ndÄ±k olan ÅŸekeri kimse yemek istemez. Åžeker alÄ±rken asla unutmamanÄ±z gereken bir ÅŸey var ki; o da kapÄ±nÄ±zÄ± Ã§alacak olan ufaklÄ±klara vereceÄŸiniz renkli ÅŸekerlemeler, bir avuÃ§ ÅŸekerle o Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼msemeyi gÃ¶rmenin mutluluÄŸunun hiÃ§ tarifi yok.

ÅžERBETLÄ° TATLILAR

TatlÄ± yiyelim tatlÄ± konuÅŸalÄ±m kÄ±smÄ±nda devreye giren TÃ¼rk mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n vazgeÃ§ilmezidir, ÅŸerbetli tatlÄ±larâ€¦ EÄŸer baklava alÄ±yorsanÄ±z, baklavanÄ±n Ã§Ä±tÄ±r olmasÄ±na dikkat edin. Mutlaka Ã¶nce bir tane alÄ±p tadÄ±na bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. NasÄ±l mÄ± olmalÄ± tadÄ±, baklavayÄ± tersine Ã§evirin ve tabanÄ± damak kÄ±smÄ±nÄ±za denk gerecek ÅŸekilde bir Ä±sÄ±rÄ±k alÄ±n. Ã‡Ä±tÄ±r sesini duyup, damaÄŸÄ±nÄ±za da ÅŸerbetin muhteÅŸem aromasÄ± yerleÅŸtiyse o baklava midelerinizin de bayram etmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gibi, bayram sofranÄ±zÄ± da ÅŸenlendirecek demektir. Tabii, eÄŸer baklava yufkasÄ± aÃ§abiliyorsanÄ±z ve kendi baklavanÄ±zÄ± evde kendiniz yapabiliyorsanÄ±z ne ala. Yok, ben baklava yufkasÄ± aÃ§amÄ±yorum ama hazÄ±r yufka alÄ±p kendi ev baklavamÄ± yaparÄ±m diyorsanÄ±z, bu da bir alternatif.

Revani alacaksanÄ±z, yumurta kokmamasÄ±na dikkat edin. Revani iÃ§erisinde Ã§ok fazla yumurta bulunan bir tatlÄ±dÄ±r. Bu sebepten bazen yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lan bir revaninin Ã§ok fazla yumurta kokuyor olmasÄ± olaÄŸan bir durum. Evde yapÄ±yorsanÄ±z da yumurta ve ÅŸekeri Ã§ok iyi Ã§Ä±rpmaya dikkat edin bÃ¶ylece yumurta kokma riskini azaltmÄ±ÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. DilberdudaÄŸÄ±, vezirparmaÄŸÄ± gibi tatlÄ±lar yaparken de yaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n Ã§ok sÄ±cak olmamasÄ± Ã¶nemliâ€¦

Åžekerpare de bayram iÃ§in Ã§ok iyi bir alternatif. Ancak ÅŸekerpareyi klasik yapmak istemezseniz farklÄ± aromalar katabilirsiniz iÃ§erisine. Bu aromayÄ± hamuruna deÄŸil ÅŸerbetine vermenizi Ã¶neririm. Mesela ÅŸerbete bir tutam lavanta veya biraz damla sakÄ±zÄ± veya badem ÅŸurubu eklediÄŸinizde ÅŸerbeti fÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kan ÅŸekerparenizin Ã¼zerine dÃ¶kÃ¼n ve ÅŸerbeti Ã§eken tatlÄ±nÄ±n vermek istediÄŸiniz aromayÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸekilde iÃ§ine Ã§ektiÄŸiniz gÃ¶receksiniz. Hem de misafirlerinizi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±p, yÃ¼zlerine ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k vermek size Ã§ok bÃ¼yÃ¼k keyif katacak.