Moda ayaklar altında! İşte, ayakkabının kadınlar için neden vazgeçilmez olduğunu anlatan parçalar. Stiletto’dan sandalete, dolgu topuktan düzlere kadar sezondaki tüm modeller muhteşem. Çok renkli Şeffaf detaylar ve carlı renkler bir araya gelince ortaya çıkana ayakkabı demek biraz haksızlık değil mi? Herbiri adeta birer sanat eseri... AYAKLAR FORA! Sandaleti çok seviyoruz ve bunun için de ayak bakımını ihmal etmiyoruz. SÜSLÜ PÜSLÜ... Sandaleti çok seviyoruz ve bunun için de ayak bakımını ihmal etmiyoruz. “Rahatlığımdan ödün vermiyorum ama süsü de seviyorum” diyenlere de önerilerimiz var! KABA SABA Asla onaylamadığımız kabalık, yaz sezonunda sandaletlere yansıyınca kabul edilir oldu... ÇOK SEKSİ! Yüksek ökçeler terliğe yansıyınca, işte böylesi bir feminen görüntü yaratıyor. TANRIÇA GİBİ HİSSET!



Antik çağların esintileri sandaletlerle birleşince ortaya çok şık detaylar çıkıyor. TOPUKLU ESPADRİL Rahatlık kısa boyluluarın da hakkı dedirten topuklu espadriller artık bir klasik. DOLGUN SEÇİM Dolgu topukların havası başka hangi modelde var? Fermuarlıdan fileliye, mantar topuktan ahşaba kadar çeşitlemelerle emrinizde. ŞIK TORBA İşte 70’lerden gelen ve modernize edilmiş şık bir parça. Yazın rahatlığına ahşap ve hasır topuklara, kaba saba sandaletlerden şık terliklere kadar tüm çeşitlere eşlik ediyor... TERLİIKTEN FAZLASI Kaba mı kaba ama bir o kadar da feminen... Sezonun terliklerine iki örnek... Paylaşmak ister misin? < Önceki Sonraki >