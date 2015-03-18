|7 gÃ¼n 7 desen
|Trend - Moda
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BaharÄ±n enerjisini yansÄ±tan ve sezonun en gÃ¶zde 7 desenini sizin iÃ§in seÃ§tik.
ETNÄ°K
Etnik desen modasÄ± sezonda yine tÃ¼m renkliliÄŸiyle bizimle.
GEOMETRÄ°K
Desenler iÃ§inde bir baÅŸka vazgeÃ§ilmezimiz, kareler.
Ã‡Ä°ZGÄ°
Hep vardÄ± ama bu sezon canlÄ± renklerde...
PÃ–TÄ°KARE
Ä°yimserliÄŸin ve Polyanna ruhunun modaya yansÄ±masÄ±...
Ã‡Ä°Ã‡EK
Hem iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± hem de baharÄ±n en gÃ¼zeli...
PUANTÄ°YE
En Ã§ok da siyah beyaza yakÄ±ÅŸan desen.
YILAN
Desenler iÃ§inde o bir klasik.
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