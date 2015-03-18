7 gÃ¼n 7 desen

BaharÄ±n enerjisini yansÄ±tan ve sezonun en gÃ¶zde 7 desenini sizin iÃ§in seÃ§tik. ETNÄ°K Etnik desen modasÄ± sezonda yine tÃ¼m renkliliÄŸiyle bizimle. GEOMETRÄ°K Desenler iÃ§inde bir baÅŸka vazgeÃ§ilmezimiz, kareler. Ã‡Ä°ZGÄ° Hep vardÄ± ama bu sezon canlÄ± renklerde... PÃ–TÄ°KARE Ä°yimserliÄŸin ve Polyanna ruhunun modaya yansÄ±masÄ±... Ã‡Ä°Ã‡EK Hem iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± hem de baharÄ±n en gÃ¼zeli... PUANTÄ°YE En Ã§ok da siyah beyaza yakÄ±ÅŸan desen. YILAN Desenler iÃ§inde o bir klasik. PaylaÅŸmak ister misin? < Ã–nceki Sonraki >