1 Ã¼rÃ¼n, 2 tarz

Ã‡ocukluÄŸumun bayramlarÄ±nda beni en Ã§ok heyecanlandÄ±ran kÄ±sÄ±m yemekten ya da kahvaltÄ±dan sonra ikram edilen Ã§... DEVAMI

Komposto mu, hoÅŸaf mÄ±? Yaz sÄ±caklarÄ±nda artÄ±k vazgeÃ§ilmezimiz soÄŸuk iÃ§ecekler. Ben bu ay sizi Ramazan dolayÄ±sÄ±yla da nostaljik bir y... DEVAMI