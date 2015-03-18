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Astrolog Sema KÄ±lÄ±Ã§ yazÄ±yor...
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astrolojÄ±-20150414ASTROLOJÄ°

MART AYININ BURÃ‡LAR ÃœZERÄ°NDEKÄ° ETKÄ°SÄ°
(YÃ¼kselen burcunuzu Ã¶nce okumalÄ±sÄ±nÄ±z)

20 Martâ€™ta BalÄ±k burcunun son derecesinde GÃ¼neÅŸ TutulmasÄ± gerÃ§ekleÅŸecek. Tutulma, BalÄ±k ve BaÅŸak burÃ§larÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde doÄŸanlarÄ± etkileyecek Ã¶zellikle. KarÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve kaosun arkasÄ±ndan gelen bir deÄŸiÅŸimi de tetikleyecek.

 KOÃ‡ 21 MART-19 NISAN

KoÃ§lar, iÃ§iniz iÃ§inize sÄ±ÄŸmayacak. Kendinizi gÃ¶steriyor, Ã¶nemli bir hedefiniz iÃ§in harekete geÃ§iyorsunuz. Ancak yeni kararlar vermek iÃ§in erken. Parasal kazanÄ±m iyi. Ä°ÅŸte ve yolda karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa dikkat. SaÄŸlÄ±ÄŸa, ani Ã¶fkeye dikkat. AÅŸkta hedefi 12â€™den vuruyorsunuz.

BOÄžA 20 NISAN-20 MAYIS

BoÄŸalar, bir taÅŸÄ±nma veya seyahat planÄ±nÄ± ay sonundan itibaren gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. Ama planlar deÄŸiÅŸebilir, onun iÃ§in erken davranmayÄ±n. Parasal konuda hedefiniz iÃ§in
biraz sabÄ±rlÄ± olun. GÃ¼Ã§lÃ¼ birinden destek alabilirsiniz. Gizli bir aÅŸk veya gizli bir hayranÄ±nÄ±z var. AÅŸk ise sÃ¼rprizlerle geliyor.

Ä°KÄ°ZLER 21 MAYIS-21 HAZIRAN

Ä°kizler, yeni bir iÅŸe girmek; hobi, proje veya eÄŸitime baÅŸlamak iÃ§in gÃ¼zel fÄ±rsatlar geÃ§ecek elinize. Ancak sonuÃ§ almak veya baÅŸlangÄ±Ã§ yapmak iÃ§in gelecek ayÄ± beklemek gerekebilir. Tatil sÃ¼rprizi olabilir. Bir kutlama var. AÅŸk ise Ã§ok hareketli ve heyecanlÄ±.

YENGEÃ‡ 22 HAZIRAN-22 TEMMUZ

YengeÃ§ler, parasal veya yasal bir konuda gÃ¼zel sonuÃ§lar bekleyebilirsiniz. EÄŸitim, seyahat, resmi konular veya iÅŸ baÅŸvurusu iÃ§in gÃ¼zel fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek akabinde baÅŸarÄ± getirecek. Bir baÅŸarÄ±nÄ±z ise tebrik edilecek. GÃ¶zdesiniz... SaÄŸlÄ±k iÃ§in iyi zaman, aÅŸkta ise ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±...

ASLAN 23 TEMMUZ-22 AÄžUSTOS

Aslanlar, para konusuna Ã¶nem verin, ihmal veya dalgÄ±nlÄ±k piÅŸmanlÄ±k yaratabilir. Ã–te yandan beklediÄŸiniz bir para da gelebilir. Ä°ÅŸten ayrÄ±lma durumuna dikkat. Bir gÃ¼zel
haber geliyor. Ailede birinin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶zen gerektiriyor. Yollar hareketli. AÅŸkta duygu ve heyecan yÃ¼kseliyor.

BAÅžAK 23 AÄžUSTOS-22 EYLÃœL

BaÅŸaklar, iliÅŸkilerle ilgili yoÄŸun gÃ¼ndeminiz olacaktÄ±r. Ay ortasÄ±ndan itibaren beklentileriniz gerÃ§ekleÅŸiyor. Yeni bir iÅŸe girmek veya eski bir iÅŸe geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmak niyetinde olabilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸa dikkat! AÅŸkta ilgi ve anlayÄ±ÅŸ kazandÄ±rÄ±r.

TERAZÄ° 23 EYLÃœL-22 EKIM

Teraziler, iÅŸ ve saÄŸlÄ±k Ã¶nemli ayÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda. Planda olmayan bir iÅŸi veya bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± ele alÄ±p bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Yeni bir aÅŸk kalbinizde heyecan yaratabilir. Ancak kafanÄ±zda soru iÅŸareti de var. Sosyal hayatÄ±nÄ±z hareketli. Bir teklif sizi mutlu edecek.

AKREP 23 EKIM-21 KASIM

Akrepler, bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n veya arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n sorunuyla ilgilenebilirsiniz. Yeni bir ÅŸeye hazÄ±rlÄ±k yapabilir ve ay ortasÄ±ndan itibaren eyleme geÃ§ebilirsiniz. Yeni bir iÅŸe girmek
isteyenler iÃ§in gÃ¼zel ÅŸartlar doÄŸacak. Ã‡abayla gelen para var. AÅŸkta duygular yoÄŸun, ayaklarÄ±nÄ±z yerden kesiliyor...

YAY 22 KASIM-21 ARALIK

Yaylar, bir iÅŸ veya bir yarÄ±ÅŸmadan Ã¶dÃ¼l alabilirsiniz. BaÅŸarÄ±nÄ±zla dikkat Ã§ekeceksiniz. KoÃ§â€™ta olan Mars ve VenÃ¼s sizin iÃ§in â€˜aÅŸk ayÄ±â€™nÄ± iÅŸaret ediyor. AÅŸkta coÅŸkulu ve mutlusunuz. GÃ¶z kamaÅŸtÄ±racaksÄ±nÄ±z. Mutlu bir kavuÅŸma veya kutlama var. Kalbi boÅŸ olanlarÄ±, yeni bir aÅŸk heyecanÄ± mutlu ediyor.

OÄžLAK 22 ARALIK-19 OCAK

OÄŸlaklar, taÅŸÄ±nma veya evle ilgili bir konuda meÅŸgul olabilirsiniz. Eve yeni eÅŸya alabilirsiniz. Evde yakÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸme, misafir aÄŸÄ±rlama sÃ¶z konusu ayrÄ±ca. Ä°ÅŸle ilgili yeni bir arayÄ±ÅŸa girebilirsiniz. Ama karar vermek iÃ§in erken. Bir hediye alabilirsiniz. AÅŸkta denge zamanÄ±.

KOVA 20 OCAK-18 ÅžUBAT

Kovalar, Ã§evrenizde hareketlilik var. Birini ziyaret edebilirsiniz. Bir konuda atak yapmak iÃ§in iyi zaman, Ã¶zellikle 21â€™inden sonrasÄ±. Reklam, tanÄ±tÄ±m, eÄŸitim, iÅŸbirliÄŸi, bir
kursa baÅŸlamak, yol yapmak iÃ§in iyi zaman. Biriyle yeni bir tanÄ±ÅŸma olabilir. Bu bir iliÅŸki baÅŸlatabilir.

BALIK 19 ÅžUBAT-20 MART

BalÄ±klar, iÅŸle ilgili hedefinize ulaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Ancak resmi yazÄ± vs imzalamadan Ã¶nce iyi okuyun, oyuna gelmeyin. Para geliyor ama harcama da var, giyim, gezme, yeni bir araba vs iÃ§in. Bir yakÄ±nÄ±n sorunuyla meÅŸgul olabilirsiniz. AÅŸkta mutlusunuz, deÄŸeriniz biliniyor.

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